KLM vliegt vooralsnog gewoon op China

SCHIPHOL - KLM vliegt vooralsnog gewoon volgens schema naar bestemmingen in China. Dat meldde KLM vanmiddag in een reactie op berichten dat verscheidene maatschappijen wel hun vluchten naar het land opschorten vanwege de uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

KLM vliegt meermaals per week naar China. Zo wordt er zeven keer per week op Peking gevlogen en elf keer per week naar Shanghai. Ook worden wekelijks drie vluchten naar Chengdu uitgevoerd en geldt voor Hangzhou en Xiamen dat er twee vluchten per week vertrekken. Ook wordt op Hongkong gevlogen.

Vanaf Schiphol vliegen nog een aantal maatschappijen naar China, waaronder KLM-partner China Eastern. Maatschappijen als British Airways en het Indonesische Lion Air kondigden eerder aan reizen naar China te annuleren.