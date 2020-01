Wie zijn Stiffa en Ifa? Politie zoekt daders neergeschoten man bij Amstelstation

AMSTERDAM - Op 15 juni 2019 wordt een zwaargewonde man gevonden in de hal van een wooncomplex op de hoek van de Marcusstraat en het Schollenbrugpad in Amsterdam. De man is beroofd en neergeschoten door drie mannen. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachten en geven camerabeelden vrij van de daders.

Op camerabeelden is te zien dat drie mannen na het schietincident richting de Wibautstraat en het Amstelstation lopen. Een van de verdachten is rond de 30 jaar oud, heeft lichtbruine ogen en heeft sproeten.



Een andere verdachte zou ouder dan 30 zijn en had halflang haar. De derde, kleinere man is kaal en is lichtgetint.



Stiffa en Ifa

Na onderzoeken blijken de namen van twee van drie verdachten mogelijk bekend, namelijk: 'Stiffa' en 'Ifa'. Stiffa verbleef afwisselend in Rotterdam en Amsterdam. Vroeger zou ‘Ifa’ in de buurt van Kraaiennest hebben gewoond in Amsterdam-Zuidoost.



De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of mensen die de daders herkennen. Zij vragen dan ook contact met de politie op te nemen als dit het geval is.