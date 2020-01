Canta rijdt water in bij Westerdok in Amsterdam: vrouw gereanimeerd

AMSTERDAM - Een vrouw is aan het begin van de middag met haar Canta het water in gereden aan de Westerdoksdijk bij de Westelijke Eilanden. Na een reanimatie is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van het incident werd rond 12.30 uur gedaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet. Het slachtoffer is door een duikteam uit het water gehaald.

Het is niet bekend waardoor de vrouw met haar vervoermiddel het water in is gereden. Ook is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.