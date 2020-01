Kortenhoefse grondeigenaren zetten vraagtekens bij 'vage' ecologische visie van provincie

KORTENHOEF - De provincie wil honderden hectare grond in de Kortenhoefse polder omtoveren tot natuur. Maar die grond is nu nog in handen van Kortenhoevers zelf en zij zijn bezorgd over de toekomst van hun 'achtertuin'. Ze vinden de ecologische visie van de provincie maar 'vaag' en 'ongegrond'.

In het hol van de leeuw, tijdens een drukbezochte bijeenkomst, probeerde de provincie gisteravond duidelijkheid te geven over de ideeën die ze heeft voor de polder. Ze wil terug naar hoe het vroeger was; een grote diversiteit in types natuur. Op dit moment is er vooral gras, water en bos en zijn er geen bloemen en planten te vinden. Het doel is om natuurverbindingen te realiseren en de waterkwaliteit verbeteren.

De provincie zou graag zien dat er meer trilveen, nat schraalland, waterplanten en moeras komt in het gebied. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er geen (of weinig) plek is voor vee, want bemesting houdt de gewilde natuur tegen.

Kortenhoever Matthijs van den Adel vindt de visie van de provincie vaag en te sterk vanuit de studeerkamer in Haarlem geschreven: