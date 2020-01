De Peiling: 'Sluit minderjarigen na een strafbaar feit niet op in politiecel'

Minderjarigen die een strafbaar feit plegen, moeten niet meer in een politiecel worden opgesloten. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan minister Grapperhaus van Justitie. Volgens de raad is opsluiten schadelijk voor minderjarigen. Hoe denk jij hierover?

Beangstigend

In 2018 werden 21.608 minderjarige verdachten tijdelijk vastgezet, Vaak zaten ze in cellen die voor volwassenen bedoeld zijn. "Dat kan voor kinderen beangstigende situaties opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten", zegt RSJ-onderzoeker Peter van der Laan tegen NRC.

Direct weer naar huis

Het adviesorgaan wil dat jongeren alleen in uitzonderlijke gevallen worden vastgezet, bijvoorbeeld als ze een direct gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen. Jongeren zouden een politieonderzoek thuis moeten kunnen afwachten. De RSJ pleit verder voor kindvriendelijke cellen, opleidingen voor het omgaan met minderjarige arrestanten en een maximale detentieduur van 24 uur.

Kinderombudsman

April vorig jaar verscheen het rapport 'Hoeveel nachtjes nog?' van kinderombudsman Margrite Kalverboer. Ook zij vind het geen goed idee om jongeren na een strafbaar feit op te sluiten in een politiecel: 'Ik zie dat zestienjarigen voor een klein vergrijp een hele nacht in een cel worden opgesloten, zonder dat zij hun ouders of een advocaat kunnen spreken. Ze worden in de eerste plaats als verdachte gezien en behandeld. Dat het daarnaast ook kinderen zijn, wordt nog te vaak vergeten.'

Wat vind jij?

Heb jij wel eens met jeugdige criminelen te maken gehad? Wat vind je dat er moet gebeuren met minderjarige verdachten? Sluiten we ze wel of niet op in een politiecel?