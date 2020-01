Bloemenexporteurs moeten zich voorbereiden op no-deal na brexit

AALSMEER - Groothandelaren in bloemkwekerijproducten moeten zich op het ergste voorbereiden als er geen Brexit-akkoord wordt bereikt met het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt directeur Matthijs Mesken van belangenorganisatie VGB.

De Vereniging Groothandel in Bloemkwekerijproducten kijkt met spanning uit naar de komende onderhandelingen tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk.

Nachtmerrie-scenario

Het ergste scenario waar directeur Matthijs Mesken rekening mee houdt, is dat er geen akkoord wordt bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en Brussel. Dat betekent in de praktijk forse importheffingen, lange wachtrijen bij de Britse douane en kwetsbare bloemen en planten die mogelijk later bij de klant aankomen. De VGB roept exporteurs dan ook op uit te gaan van het ergste scenario. Dan kan het achteraf alleen maar meevallen.

Voorbereiding

Directeur Mesken zegt met nadruk dat er geen reden is tot paniek en dat zijn achterban in de afgelopen drie jaar is opgeroepen om maatregelen te nemen. Hij verwacht dat de meeste exporteurs daar al druk mee bezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen van software voor keuringsaanvragen en het regelen van douane-zaken.

De VGB probeert ook indirect invloed uit te oefenen op de Brexit-onderhandelingen door te lobbyen bij ministeries om zo een goeie deal te krijgen voor de bloemenexporteurs.