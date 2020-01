Winterfestival Hoorn afgelast: "Dit hadden we van tevoren nooit gewild"

Volgens de organisatoren hebben ze dit nooit zo gewild. "We konden nu de beslissing nog maken om er mee te stoppen. Als we langer door waren gegaan, hadden we het last minute moeten cancelen. Dan waren we verder in de problemen geraakt en dat was voor ons financieel niet goed geweest, maar ook vooral niet voor de gezondheid", vertelt één van hen.

De organisatie van het evenement werd geregeld door een 'klein team'. "Dit hebben we expres gedaan om kosten te besparen."

'Iedereen krijgt geld terug'

Het is volgens de mannen een moeilijke keuze geweest die niet uit vrije wil is gemaakt, maar krijgt iedereen zijn geld terug. "Met het ticketsysteem is geregeld dat iedereen zijn geld zeer spoedig terug krijgt. Er zullen geen gedupeerden uitkomen."

Het is niet bekend hoe veel kaarten er precies zijn verkocht voor het Winter Festival. Het Winter Festival had grote namen geregeld voor het tweedaagse evenement, waaronder Snelle, Jonna Fraser en 2-Unlimited.