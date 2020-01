Spoedoverleg KLM over vluchten naar China

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Britse maatschappij besloot alle vluchten naar China te staken nadat de Britse overheid het reisadvies naar het land had aangescherpt. Ook Nederland waarschuwt dat in het hele land veiligheidsrisico's gelden vanwege het coronavirus. KLM vliegt nog wel naar China en maakt later bekend of de vluchten al dan niet worden opgeschort.

Schiphol

Op Schiphol worden reizigers sinds gisteravond over het coronavirus geïnformeerd op de schermen boven de bagagebanden. Het advies op de televisieschermen komt overeen met het advies op de RIVM-website. Reizigers die aankomen uit China worden niet op de ziekteverschijnselen gecontroleerd en mondkapjes hebben volgens het RIVM geen nut. Het RIVM raadt passagiers aan zich aan de hygiëne-adviezen houden, zoals het regelmatig handen wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en afstand houden van zieke mensen.