Brand in restaurant de Roode Steen in Hoorn onder controle

HOORN - Er vanavond brand uitgebroken in restaurant d'Oude Waegh aan de Roode Steen in Hoorn. Inmiddels is de brand controle.

Het pand in het centrum van de stad is ontruimd. Er zou sprake zijn van een 'enorme rookontwikkeling' in het pand, zo vertelt een getuige. De brand zou zijn ontstaan in de keukenlift. Het pand is helemaal ontruimd.

Liftschacht

Ook het naastgelegen restaurant was korte tijd ontruimd, laat een medewerker weten aan NH Nieuws. "Ik en mijn twee personeelsleden moesten naar buiten, maar inmiddels mogen we afsluiten van de brandweer."

Er staan volgens de medewerker van de tent naar d'Oude Waegh zo'n twintig man buiten te kijken. Alles is met linten afgezet.