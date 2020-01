Amsterdamse horecamagnaat: "Chinees Nieuwjaar wordt nu groter gevierd in Amsterdam dan in China"

AMSTERDAM - Op de Dam werd het Chinees Nieuwjaar vanavond feestelijk ingeluid. Toch was het een viering met een donker randje, aangezien in China steeds meer inwoners getroffen worden door het coronavirus. "Eigenlijk hebben we een valse start", stelde horecamagnaat Won Yip.

De hoop is dat het Jaar van de Rat vooral voorspoed biedt, legt Yip uit. "Al is de donkere kant van de Rat verwoesting. Daar past het coronavirus wel bij. Maar laten we hopen dat 'ie na een aantal weken de goede kant laat zien."

Groter in Amsterdam

De horecamagnaat noemt het 'uniek' dat de ceremonie nu 'in Amsterdam groter gevierd wordt dan in een hoop steden in China zelf'. "Daar gebeurt nu niks, alles is afgelast."