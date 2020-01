Politie zoekt drie inbrekers in Haarlemse Europawijk

HAARLEM - De politie is dinsdagavond op zoek naar drie mannen die ingebroken zouden hebben in de Europawijk. Nadat de jongens een woning aan de Oostenrijklaan binnen waren gedrongen, werden ze opgemerkt door alerte buurtbewoners.

De drie jongens zijn vervolgens in de richting van het Monacopad gevlucht. De politie is opzoek naar de daders en heeft hier onder meer burgernet bij ingezet.

De politie vraagt uit te kijken naar het drietal gekleed in donkere kleding, muts en capuchon op. Agenten doen onderzoek bij de woning, het is onduidelijk of de inbrekers buit hebben gemaakt.