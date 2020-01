Beemsterling (19) veroordeeld tot een jaar jeugddetentie vanwege ontucht met vijf kinderen

MIDDENBEEMSTER EN HOORN - De 19-jarige Dylan H. uit Middenbeemster is veroordeeld tot een jaar jeugdetentie voor de ontucht met vijf minderjarige meisjes. Dit gebeurde in Middenbeemster en in het Willem Wiesepark in Hoorn.

De straf bevat een jaar jeugddetentie, waarvan 247 dagen voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat de zwakbegaafde man de jongeren kinderen inderdaad in de bosjes heeft gelokt en daar ontucht met ze heeft gepleegd. De officier van justitie eiste twee weken geleden dezelfde straf, hier is door de rechtbank gehoor aan gegeven.

H. heeft bekend dat hij op 30 maart twee meisjes van negen jaar oud heeft misbruikt in het Willem Wiesepark in Hoorn. Ook bekende de ontucht met drie meisjes van acht en zeven jaar bij een naschoolse opvang in de Middenbeemster, op 4 juni.

Volgens het Noordhollands Dagblad wordt H. ook verplicht behandeld in de psychiatrie voor zijn pedofiele stoornis. Hij zit nu ook vast in een psychiatrische inrichting. Hij heeft de 247 dagen voorwaardelijk al in voorarrest uitgezeten.

Ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank gaf aan het zeer ernstig te vinden wat de man heeft gedaan, maar de rechter hield er wel rekening mee dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege het feit dat hij autisme heeft en zwakbegaafd is. De zaak had grote impact in Middenbeemster en in Hoorn.