Gooi Muziekproducer Ferdi Bolland werkte met iedereen samen: van Deep Purple tot Katja Schuurman

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Ferdi Bolland, een van de meeste succelle muziekproducers van ons land.

Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Ferdi Bolland Geboren: Port Elizabeth (Zuid-Afrika), 5 augustus 1956 Beroep: zanger, songwriter, muziekproducer Erelijst: Exportprijs 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 Gouden Harp 1986 "Rock me Amadeus" van Falco, nr 1-hit in 40 landen (waaronder Amerika en Engeland) 150 gouden en platina platen

Ferdi Bolland begon met professioneel platen maken toen hij vijftien was. Voor de meeste muzikanten zou dat aan de vroege kant zijn, maar niet voor Ferdi. In zijn beleving was dat al veel te laat: "In Zuid-Afrika, waar ik geboren ben, zat ik op drie-, vierjarige leeftijd al op een pianootje te hannesen. Gitaar kwam erbij en de drum. Tot ongenoegen van mijn moeder. Ik was nog niet zo goed, maar ik kon wel erg hard slaan."

Duo "Ik ben begonnen met mijn broer samen", vertelt Ferdi. "We traden op als als duo en schreven samen de liedjes. Dat duo heette Bolland & Bolland. Samen hebben we de hele wereld gezien. Ik weet nog dat ik op school zat, in het derde jaar, toen ging ik al voor drie weken naar Amerika voor een tv-special en een tournee. Naar Japan zijn we toen ook geweest."

Summer of '71 De eerste single van Ferdi en zijn broer Rob was Summer of '71. Ferdi: "Het werd een hit, want we zaten bij het televisieprogramma Voor de vuist weg van Willem Duys. Toen had je maar twee televisiezenders, dus iedereen keek naar Willem Duys. Gelijk de volgende dag was het een enorme hit. Ik wist niet wat me overkwam, het was fantastisch. Ik wist toen dat de muziekindustrie mijn industrie was."

Andere artiesten Het duo Bolland en Bolland was succesvol, en dat groeide alleen maar groter toen ze ook met andere artiesten gingen samenwerken. "Toen begon het heel groot te worden, begin jaren tachtig. Eerst met onze eigen You're in the army now. Maar het werd pas echt groot in 1985 met de Weense rapper Falco, waar we mee samen gingen werken. Toen kwamen de wereldhits."

Quote "Met de Weense rapper Falco kwamen de wereldhits" Ferdi bolland, muziekproducer

Katja Schuurman en Deep Purple Ferdi Bolland bleek voor iedereen hits te kunnen schrijven. In Nederland werd dat volgens hem niet altijd begrepen. "Radio-dj's zeiden: 'hoe kan het nou dat jij samenwerkt met Deep Purple, Status Quo en Falco, maar ook met Katja Schuurman een nummer 1-hit hebt. Of met Herman Brood een succesvol album maakt.' Maar voor mij kan een song elk jasje aannemen. Van een lied kan ik een rocksong maken, een ballade, maar ook een dancesong", vertelt hij. "Dat kwam eigenlijk alleen maar door die keuze om niet meer alleen als zingend duo te werken, maar kijk nou eens wat je als songwriter en producer kunt bereiken. En dat is gelukkig goed gelukt", aldus Bolland.

Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.