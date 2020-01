Dikke tranen en lange knuffels bij uitzwaaien marineschip: "Het is haar eerste missie"

Werk is werk, maar leuk is anders vinden de achterblijvers: "Ik geef ze geen ongelijk, maar het is toch vreemd als je je kind weg ziet gaan."

Zo'n tweehonderd familieleden en vrienden hebben zich op steiger 23 verzameld om hun dierbaren uit te zwaaien. Tranen vermengen zich met de regen: "Het is best heftig allemaal. Het is haar eerste missie, maar we zien elkaar in Dubai, " vertelt een trotse moeder.

Maar ook voor de bemanning zijn het moeilijke momenten zo vlak voor vertrek: "Het is heel lastig om afscheid te nemen. Voor mij is het de eerste keer en om dan voor vijf maanden iedereen waarvan je houdt thuis achter te laten."