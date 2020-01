Waardoor het brandje precies is ontstaan, is niet bekend. Volgens de brandweer stond er iets in de berging in brand. Dat zorgde voor veel rook.

Doordat de rook ook in de winkels beneden trok en de ruimtes blauw zette, besloot de brandweer zeker zeven winkels te ontruimen.

Meerdere brandweerteams stonden ter plaatse om het vuur te blussen. Het brandje zelf was snel meester. De brandweer gaat de winkels ventileren.