Valentijnsdag in aantocht: Alle hens aan dek voor de kwekers

Valentijnsdag, Internationale Vrouwendag, Moederdag; kwekers spinnen er garen bij. "Het is druk nu met Valentijn voor de deur, want als de vraag groot is willen we meer produceren omdat de prijs hoger is", lacht Guus Sinnige van Kwekerij Klein Canada. "In de tulpentijd - tussen Kerst en Pasen - vallen de tuinders wel een kilo of vijf af. En Pasen valt laat dit jaar, dus misschien wel zes kilo", grapt hij.

