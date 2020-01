Knuffelhonden voor ouderen: "Je mist het vertrouwen dat je geschonken wordt"

Gerda van Waard heeft haar hele leven lang honden gehad, tot ze naar verzorgingshuis de Keern in Landsmeer moest. Bewoners mogen hier geen huisdieren houden, waardoor Gerda tot haar verdriet de viervoeters weg moest doen. Een verzorgster hoorde haar verdriet en had een idee.

"Ik heb een oproep op de facebookpagina van Landsmeer gezet", vertelt Activiteiten begeleidster Sandra Nagtegaal Loggen van Zorgcirkel de Keern. "Ik denk: dan vraag ik of er één of twee knuffelhondjes langs kunnen komen. Binnen een korte tijd had ik al 30 aanmeldingen."

Door de oproep komen tot vreugde van Gerda al een aantal weken honden langs in het verzorgingshuis: "Lief, hij is lief", vertelt ze over hondje pebbels. "Ik hou heel erg van beesten."