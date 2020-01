Line-up voor nieuw Koningsdag-festival in Alkmaar bekend

In Alkmaar zal dit jaar een nieuw festival plaatsvinden op Koningsdag. Het is op dezelfde locatie als voorgaande edities, maar het festival wordt uitgebreider. Enkele artiesten die optreden zijn Wolter Kroes en De Jeugd van Tegenwoordig.

Het nieuwe festival Oranje Koningsdag zal groter zijn dan het SLAM!-feest van de afgelopen jaren. Mediapartner Alkmaar Centraal meldt dat er niet alleen meer feestgangers welkom zijn, maar dat er ook meer artiesten zullen optreden.

In Alkmaar zijn dit onder andere Bassjackers, De Jeugd van Tegenwoordig, Josylvio, Kris Kross Amsterdam, STUK, Wolter Kroes en WULF. Daarnaast is Vunzige Deuntjes ook weer aanwezig.

Er is dit jaar ook een tweede feestlocatie in Amersfoort. De line-up voor beide festivallocaties komt voor een deel overeen. Kaarten gaan vanavond in de verkoop.