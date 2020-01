Directeur Helderse visafslag boos op Urker collega's: "Gooi hun aanbod in de recyclebak"

DEN HELDER - De geruchtenmolen rondom de visafslag in Den Helder draait op volle toeren. De veiling zou volgens verschillende media bezig zijn met een noodplan om te vertrekken richting Den Oever. Volgens de directeur van beide afslagen Pim Visser is dat nog geen reële optie. "Optie A is dat de visafslag in Den Helder blijft." Hij is dan ook niet te spreken over het aanbod van collega's uit Urk om zich aan te sluiten bij hen.

NH Nieuws

Helderse vissers kregen naar aanleiding van de geruchten over het onder druk staan van hun visafslag een brief van de visveiling in Urk. Daarin werd voorzichtig een uitnodiging gedaan om de overstap richting hun visafslag te wagen. Uit die brief blijkt dat verschillende vissers uit Den Helder en Texel hun vracht al aanbieden in Urk en welke voordelen dat met zich meebrengt. "We leven in een vrij land, dus er is ook vrije klantenwerving. Maar dit is niet helemaal de stijl die wij beoefenen", antwoordt Visser op de vraag wat hij van de actie vindt. Hij is overigens wel duidelijk over wat de vissers met de brief kunnen doen: "Als ik de visser was zou ik die brief onmiddellijk in de recyclebak gooien."

Quote "Die visafslag is er en dat zal zo blijven" Pim visser - visafslag Holland Noorden

Visser wil betrokkenen bij de visafslag in Den Helder dan ook geruststellen. "De afslag is een heel flexibel werkapparaat gebleken. Dus er is geen enkele reden voor angst, noch bij het personeel noch bij de vissers." Daarbij tackelt hij de geruchten dat de visafslag op de rand van de afgrond staat. "Die visafslag in Den Helder die is er en dat zal gewoon zo blijven." Dalende tendens Feit blijft dat de visafslag al jaren de omzet en het aantal vloten ziet krimpen. Vandaar ook dat de coöperatie visafslag Hollands Noorden wel eventuele alternatieven aan het verkennen is. "Het moet wel kostendekkend gebeuren en daar maken we die sommetjes voor." De optie om eventueel over te gaan in één afslag in Den Oever wordt in die berekeningen meegenomen, maar moet je als Visser pas zien als optie c, d of e. Daarnaast zijn er nog tal van andere opties om de visafslag draaiende te houden. "Je kan krimpen in je faciliteiten, je kan de tering naar de nering zetten." Tot slot is het een coöperatie van vissers, wat inhoudt dat ook de vissers een eventuele verhuizing zouden moeten goedkeuren. Iets wat onwaarschijnlijk lijkt.