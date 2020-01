Hilversummers boos na autovernielingen: "We voelen ons bang en niet gehoord"

HILVERSUM - Bang, maar vooral erg boos. Bewoners van Hilversum-Oost hebben al maanden last van vandalen die auto's bekrassen, banden lek steken en zelfs scooters stelen en slopen. "We zijn ten einde raad", vertellen ze.

Het was de afgelopen weken al een paar keer raak: meerdere auto's hebben flinke krassen, auto's stonden opeens op hun velgen omdat de banden waren lek gestoken, scooters werden compleet gesloopt en iets eerder werd ook al een auto zomaar in de fik gestoken. Het gebeurde allemaal in dezelfde wijk, rondom de Hilversumse Lijsterweg. Gedupeerde buurtbewoners vertellen wat er allemaal gebeurt:

De politie zegt tot nu toe weinig aangiftes te hebben gezien, terwijl de buurt het probleem aan alle kanten zegt aan te kaarten. Om de gemoederen wat te bedaren, uitleg te geven over wat er aan de hand is en te vertellen wat er aan gedaan wordt, hield de politie gisteren een wijkbijeenkomst in wijkcentrum De Geus. Daar liepen de emoties hoog op. "Ik heb het gevoel dat ik tegen een muur aan het praten ben", geeft een van de buurtbewoners aan. "Ik heb al heel vaak aangifte gedaan, maar ik heb gewoon het gevoel dat niemand er wat mee doet. Ik word neergezet als een zeikwijf", zegt een ander.

Angst De situatie zorgt er voor dat buurtbewoners bang worden. Enkelen zeggen zelfs het liefst te verhuizen. "Ik ben momenteel aan het kijken voor een ander huis buiten Hilversum. Eerst dacht ik dat ik mezelf niet ging laten wegpesten, maar het gaat ook om mijn gezin", vertelt een buurtbewoner geëmotioneerd. Een andere vrouw geeft aan dat veel alleenstaande vrouwen in de wijk zich niet veilig voelen door het vandalisme. "Een poos terug werd er een drugsdealer opgepakt in onze wijk, sindsdien voel je dat het anders is." Vervolgstappen De aanwezige wijkagent beloofde de buurt gisteren verder te kijken hoe het probleem opgelost kon worden, al hadden de buurtbewoners daar niet meteen vertrouwen in. De wijkagent wilde gisteren niet voor de camera van NH Nieuws om tekst en uitleg te geven.

