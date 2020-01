Gezocht: jongeren met een bijbaan die de dupe zijn van nieuwe wetgeving

NOORD-HOLLAND Veel jongeren verdienen een zakcentje bij in de supermarkt, in de horeca of bijvoorbeeld als krantenbezorger. Doe jij dat ook en heb je gemerkt dat jouw werkgever je sinds begin dit jaar voor minder uur wil gaan inzetten? Dan horen we graag jouw verhaal.

ANP/Nils van Houts

Jij hebt waarschijnlijk net als veel jongeren een bijbaan om wat extra te besteden te hebben, maar je hebt geen vast contract. Door nieuwe wetgeving, Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), is er sinds 1 januari wat veranderd.



Voor medewerkers onder de 21 jaar met een bijbaan is in die wet een een aparte regeling opgenomen, waardoor ze in een goedkoper werkloosheidstarief vallen. Voorwaarde is wel dat je niet meer dan 12 uur per week werkt.