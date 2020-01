Purmerendse ondernemers zijn stomverbaasd: 'Minder parkeerplaatsen maar meer winst?"

Tattoo-ondernemer Jack van der Linden gelooft niets van de verwachte stijging van de gemeentelijke parkeerinkomsten. "Ik heb het gevoel dat alleen maar rustiger wordt in de stad. Alleen op dinsdag, als het markt is, loopt er veel volk, maar met slecht weer zoals nu is het zelfs dan niet druk. Je kunt af en toe gewoon een bom afsteken, zo stil is het."

1 miljard euro

De opbrengst van parkeerheffingen stijgt dit jaar landelijk met 9,6 procent tot ruim een miljard euro, werd vandaag bekend. De begrote stijging van de parkeerheffingen komt voornamelijk op rekening van de grote steden maar ook kleinere gemeenten moeten automobilisten er rekening mee houden dat er meer betaald moet worden om de auto neer te zetten. Ook Purmerend rekent volgens het CBS dus op stijgende inkomsten.

Dit terwijl met name de sluiting van het parkeergarage 't Lammetje beschikbare parkeerplaatsen in het centrum heeft gekost. De garage met drie verdiepingen was oud en krakkemikkig en moest gesloopt worden. In plaats daarvan kwam een parkeerterrein, maar met een veel kleinere capaciteit.