Verdachte van afpersing Ahold ontkent

HAARLEM - Een man die eind 2016 zou hebben geprobeerd supermarktconcern Ahold Delhaize voor tonnen af te persen, heeft vandaag, tijdens de eerste dag van zijn strafaak bij de rechtbak in Haarlem, in alle toonaarden ontkend dat hij de dader is. Het gaat om de 23-jarige Sammy G. uit Deurne.

Bij Ahold Delhaize kwamen eind 2016 dreigmails binnen dat het bedrijf 377.777 euro in bitcoins moest betalen, anders zouden producten in willekeurige filialen worden vergiftigd met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Om het dreigement kracht bij te zetten, werd aangekondigd dat pakketjes DNP onderweg waren naar AH-filialen in Haarlem, Groningen en Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam.

De gifzendingen werden onderweg door de douane onderschept. Uit onderzoek bleek dat de pakketjes op het dark web waren besteld bij een Engelse handelaar. Via hem leidde het spoor al snel naar G.