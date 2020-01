Opperdoes wil weer dorpsraad oprichten: “Op deze manier meer inspraak bij gemeente”

OPPERDOES - Het lijkt erop dat Opperdoes weer een dorpsraad krijgt. In 2013 werd deze opgeheven, maar de inwoners merken de behoefte aan meer inspraak bij de gemeente er nog altijd is. "Met een dorpsraad heb je meer invloed en gaan zaken niet aan je deur voorbij als dorp", aldus Opperdoezer Piet Boersma.

Piet zag het in 2013 met eigen ogen aan, toen de dorpsraad in Opperdoes ermee besloot te stoppen. "We hoopten toen dat we het stokje aan een nieuwe generatie door konden geven. Maar als alles goed gaat, is er weinig behoefte aan een dorpsraad. Plus dat de invloed van de dorpsraad bij de gemeente destijds aanzienlijk minder was", vertelt hij.

Nu, zeven jaar later, heeft Piet met andere Opperdoezers weer de schouders eronder gezet. Er blijkt weer veel behoefte te zijn vanuit het dorp. "We vinden dat er weer een inspraakorgaan moet komen vanuit het dorp, richting de gemeente. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en gekeken of we het van de grond konden krijgen. Het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken."

Aanspreekpunt in het dorp

Opperdoezer inwoonster en CDA-Raadslid van de gemeente Medemblik, Claudia Selders-Kroezen, beaamt het gevoel van Piet. "Als je in een dorp woont, weet je vaak veel meer dan een gemeente bijvoorbeeld kan weten. Een aanspreekpunt vanuit een dorp werkt heel goed. En er wordt vandaag de dag veel beter geluisterd naar dorpsraden dan vroeger", vertelt ze.

Dat is volgens Piet inderdaad de tendens. "We horen het inderdaad van andere dorpen ook, dat er goed naar ze wordt geluisterd. Dus dat stemt de gemoederen positief."