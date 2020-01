Schooldirecteur 'verrast' school met speech: "Het onderwijssysteem moet anders"

HOORN - Voor schooldirecteur Jaap Muurling van Het Kompas in Hoorn gaat de lerarenstaking van deze week over de kwaliteit van onderwijs. Daarmee doelt hij niet zozeer op het lerarentekort, maar op een andere manier van lesgeven. Ouders werden vanmorgen bij hem op school verrast met een speech. "Ik hoop dat ze achter de staking staan, want wij hebben dat nodig."

De speech van Jaap ging vanochtend met name over het belang van een verandering in het onderwijs. "Nadenken over wat kinderen in het onderwijs nu nodig hebben is ontzettend belangrijk", zo sprak hij de volle zaal toe. "En dat is ander onderwijs dan 15 jaar geleden."

Het gaat Muurling aan het hart, want leraren moeten volgens hem weer toekomen aan het 'werkelijke werk'. "Dan gaat het om onderwijs aan de kinderen en niet om allerlei randzaken die heel veel tijd slurpen." We willen zorg voor meer onderwijsassistenten die de leraren kunnen ondersteunen in deze 'randzaken', zo noemt Muurling als voorbeeld.

Dat de twee kinderen van ouder Anouk de Vos donderdag en vrijdag niet naar school kunnen vindt zij geen probleem. Het had van haar zelfs extremer gemogen. "Van mij hadden ze de school een week dicht mogen gooien om aan de ouders te laten zien dat er hulp nodig is. Mijn dochter zit in groep acht en die heeft al veel gemist. Straks is het een generatie die gewoon geen goed werk kan vinden. Daar maak je je als ouder toch zorgen over", vertelt ze.

"Ik vind dat we als ouders meer achter de leerkrachten moeten gaan staan om ze te helpen, want het gaat wel over onze kinderen en hun toekomst en dat is erg belangrijk."

Nijpende situatie

Vanuit gemeente Hoorn was wethouder Samir Bashara bij de speech aanwezig. Bashara laat weten dat de gemeente een signalerende rol heeft richting het Rijk. "Het is echt nijpend, het is ernstig en het is ook structureel", vertelt hij. "We zijn veelvuldig in gesprek met het ministerie en geven vanuit ons perspectief ook aan dat hier echt iets moet gebeuren."

Net als veel andere scholen in de regio is Het Kompas aanstaande donderdag en vrijdag gesloten in verband met de onderwijsstaking. "Ik hoop echt dat de boodschap richting Den Haag duidelijker wordt', aldus de directeur. "Ik denk dat we langzaamaan meer begrip krijgen en dat er meer wordt nagedacht over wat er werkelijk nodig is."