Brexit aan Zee strikt Roel van Velzen voor uitzwaaifeest op strand

Aanvankelijk was het plan om de Britten vorig jaar al uit te zwaaien, maar omdat de Brexit herhaaldelijk werd uitgesteld, besloot team-Toekook het evenement los te koppelen van de daadwerkelijke Brexit-datum. "We konden in oktober nog niet zeggen wanneer de Brexit een feit zou zijn."

Inmiddels is bekend dat het Verenigd Koninkrijk na aanstaande vrijdag uit de unie stapt. Vier weken en een dag later wordt er vanaf het strand van Wijk aan Zee naar de overkant gezwaaid.

"Het was een megalomaan project", zegt Toekook over het eerdere plan om het strand om te toveren in een festivalterrein voor zo'n tienduizend bezoekers. "Het strand moest tot in zee worden afgehekt. En alleen de beveiliging al zou ruim vijftigduizend euro gaan kosten."

Inmiddels heeft de organisatie de ambities bijgesteld: "We zetten een tent neer voor maximaal vijfduizend bezoekers", vertelt Toekook. "We gaan ze eerst uitzwaaien en daarna volgt een strandfeest." Behalve met live muziek wordt dat feest opgeluisterd met gedichten, hapjes en drankjes."

Goedkopere kaarten

Mensen die kaartjes hadden gekocht voor het afgeblazen uitzwaaimoment, hebben hun 19,73 euro (in 1973 trad het VK toe tot de Europese Unie) inmiddels teruggestort gekregen. De nieuwe prijs is minder symbolisch, maar tegelijk bijna een kwart lager: 15 euro.

Een ander verschil met de afgeblazen editie is dat een deel van de opbrengst naar een lokaal goed doel gaat. "Dat is de Stichting Kind & Brandwond geworden", vertelt Toekook. "De meeste mensen kennen het Brandwondencentrum wel, maar de Stichting Kind & Brandwond is toch minder bekend."

Voor een indicatie van de te verwachten animo werpt Toekook een blik op de voorinschrijvingen. "Dat gaat heel hard, en we verwachten dat ongeveer de helft een kaartje koopt." De ticketverkoop gaat later deze week van start, besluit hij.

Ook zwaaien in Zandvoort

Eerder vandaag bleek dat het feestje in Wijk aan Zee niet de enige afscheidsfeest voor de Britten is. Aanstaande vrijdag - enkele uren voordat de Brexit een feit is - wordt er op het strand van Zandvoort naar de overkant gezwaaid.