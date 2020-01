Inkomsten toeristenbelasting door het dak in Amstelveen

In 2020 levert de gemeentelijke heffing naar verwachting 1.821.077,50 euro op. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2018. In dat jaar bracht de toeristenbelasting ruim 680.000 euro in het laatje, een stijging van zo'n 200 procent. Over 2019 zijn nog geen cijfers gepubliceerd door de gemeente Amstelveen.

De belasting wordt ondermeer geheven bij particulieren die bijvoorbeeld hun woning via Airbnb verhuren en bij campings en hotels.

Vooral als het gaat om hotels, is de stad booming. Mediapartner RTV Amstelveen meldde eerder al dat de gemeente de achtste hotelstad is van Nederland.