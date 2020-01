Drie mensen aangehouden na dodelijke schietpartij in woning Amsterdam

De politie heeft vanmorgen drie aanhoudingen verricht na de dodelijke schietpartij vannacht in een woning aan de Daalwijk in Amsterdam. Het gaat om een studentenwoning, meldt de politie. Een 26-jarige man kwam bij de schietpartij om het leven.

De politie kreeg rond 01.00 uur een melding over iemand die gewond was in de studentenwoning. De hulpdiensten troffen een man aan met een schotwond in zijn rug. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd, maar de hulp was zinloos.

In de loop van de ochtend hebben drie verdachten zich bij de politie gemeld. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Ze zijn aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. De recherche doet onderzoek en houdt alle scenario's open.

In de woning zijn sporen veilig gesteld en er zijn getuigen gehoord. Mensen die meer over de schietpartij weten, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.