Aty verloor haar dochter aan drugs en aids: "Zie je dat je leven niet zinloos is geweest"

BROEK OP LANGEDIJK - Aty's dochter Elsbeth is nog maar 15 als ze in aanraking komt met drugs. Voordat haar ouders het door hebben, raakt ze verslaafd en komt in de prostitutie terecht. Elsbeth is 30 jaar, en net moeder van een dochtertje, als ze overlijdt aan de gevolgen van aids.

"Mijn grootste angst was dat Elsbeth in de goot zou sterven", zegt Aty. "Dan was ze 's nachts weg en wisten we niet waar ze was. Op een gegeven moment zijn we haar een jaar kwijt geweest en ben ik haar maar gaan zoeken op de Wallen. Een vriendin van Elsbeth zag ons en wist uitsluitend door de verhalen van Elsbeth wie wij waren. Zo hebben we haar daar gevonden."

Meerdere malen probeert Elsbeth om af te kicken, maar ze zakt telkens terug. Toch blijft de deur bij haar ouders altijd voor haar open staan. "Dan zat ze hier, en dan vertelde ze dat ze soms vanaf de straat verlangend bij anderen naar binnen kon kijken. Naar de gezinnen rond een verlichte eettafel. Dan zei ik 'kind, het is hier voor je, elke dag'."

Seropositief

Elsbeth komt er via een bloedtest achter dat ze seropositief is. Maar dat is niet het enige: ze blijkt ook in verwachting van een kindje. Even is er bij Aty de hoop dat de zwangerschap Elsbeth van de drugs af zal helpen. Ze komt weer thuis wonen en krijgt een gezonde dochter.

Na een half jaar blijkt het echter toch te moeilijk voor Elsbeth om weg te blijven van drugs, en gaat ze terug de prostitutie in. Aty krijgt de voogdij over haar kleindochter en later wordt het meisje opgenomen in het gezin van één van de zussen van Elsbeth. Elsbeth sterft een paar jaar later thuis in de armen van haar moeder.