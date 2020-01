De Peiling: Doe jij nog aangifte van een gestolen fiets?

Fietsendiefstal heeft bij de politie geen enkele prioriteit. Dat moet veranderen, zegt de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. Per dag worden er in Nederland zo'n 1500 fietsen gestolen. Doe jij nog aangifte als die van jou is gejat?

Adobe

Georganiseerde bendes

Fietsendiefstal is al lang niet meer het werk van drugsverslaafden waar je voor een tientje een gestolen fiets kon kopen, maar meer het werk van professionele bendes die de Nederlandse fietsen in het buitenland verkopen. Het aantal gestolen fietsen stijgt. Vooral e-bikes zijn populair bij fietsendieven. Een groot deel verdwijnt naar voormalige Oostblok-landen.



Oproep op Facebook

Mensen doen van alles om hun gestolen fiets weer terug te krijgen. Zo staat sinds vanmorgen dit bericht van Zoë uit Heerhugowaard op Twitter, Marktplaats en Facebook, in de hoop dat de fietsendief schrikt van alle aandacht en haar gestolen fiets weer terugbrengt.

Meer aandacht

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) is het meer dan zat. "In Nederland komt geen enkel vermogensdelict zo vaak voor als fietsendiefstal", zegt SAFE-voorzitter Jeroen Snijders Blok tegen RTL Nieuws. Hij heeft de Nationale Politie uitgenodigd voor overleg met de ANWB, de Fietsersbond het ministerie van infrastructuur, verzekeraars en fietsfabrikanten, maar de politie heeft niet op die uitnodiging gereageerd. Geen prioriteit

Een politiewoordvoerder laat weten dat er keuzes gemaakt moeten worden uit de 1 miljoen aangiftes die er elk jaar worden gedaan. Fietsendiefstal heeft geen prioriteit. Onderzoek na een diefstal zou ook zelden een dader opleveren.



Track and Trace

Sommige dure e-bikes zoals die van het Nederlandse merk VanMoof hebben een ingebouwd track and trace systeem. De ANWB biedt zo'n systeem ook aan bij hun 'Blijven Fietsen Fietsverzekering'. Na diefstal gaan binnen 48 uur opsporingsteams op zoek. Na die eerste 48 uur is een fiets vaak al de grens over en wordt traceren lastiger. Wat doe jij?

Volgens de ANWB doet maar een kwart van de gedupeerden aangifte van fietsendiefstal. Neem jij die moeite nog? Vind je dat de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal gelijk heeft en moeten gestolen fietsen prioriteit krijgen bij de politie of heeft de politie het al druk genoeg?