Max Verstappen gespot op het circuit van Zandvoort

ZANDVOORT - Coureur Max Verstappen is vandaag te vinden op het circuit van Zandvoort. Hij is daar niet voor een wedstrijd, maar om een promotiefilmpje te maken.

Het team van Red Bull Racing is al een aantal dagen bezig met het draaien een promotiefilmpje. De afgelopen dagen is het raceteam al te zien geweest in de haven van Rotterdam, op het Noordeinde in Den Haag en op het strand in Scheveningen.

Vandaag is Max aan de beurt voor zijn rol in het fimpje. Dit wordt gefilmd op het circuit van Zandvoort. Ook autocoureur Alexander Albon zal daar vandaag te zien zijn.

Op een video is te zien dat verschillende fans de weersomstandigheden trotseren om een glimp op te vangen van hun held.