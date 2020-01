Krantenbezorger Kolhorn ontdekt woningbrand en haalt bewoner uit huis

KOLHORN - Een krantenbezorger in Kolhorn heeft vanochtend tijdens z'n bezorgronde in het dorp een woningbrand ontdekt en de bewoonster uit huis gehaald.

Dat zegt een getuige tegen NH Nieuws. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer een woningbrand aan de Vijverlaan heeft geblust, maar kan niet bevestigen dat de krantenbezorger alarm had geslagen.

Naar verluidt zag de bezorger rond 5.10 uur dat er brand woedde in de slaapkamer van de gelijkvloerse woning, maakte de bewoner wakker en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer bluste de brand en ventileerde de woning.

Elektrische deken

De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting in een elektrische deken die op dat moment werd gebruikt door de bewoonster. Omdat ze wat rook had binnengekregen is ze ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig.