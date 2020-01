Namen van alle Haarlemse slachtoffers Holocaust genoemd: "We herdenken ze één voor één"

Koningsveld heeft familie in Heemstede en Haarlem. Een aantal familieleden is niet teruggekomen uit de concentratiekampen waar ze naar waren afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. De herdenkingen in de regio zijn van groot belang voor haar.

In Heemstede bij daglicht noemde ze gisteren een aantal van de 163 slachtoffers uit die gemeente, terwijl er stenen bij een nieuw onthuld monument werden gelegd. "Het noemen van de namen geeft echt de afschuwelijke ramp weer die ons volk is overkomen", zegt ze.