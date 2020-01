Tweetal gebruikt vuurwapen bij beroving mannen in Wormerveer

Volgens de politie werden de slachtoffers rond 23.30 uur belaagd ter hoogte van de Lidl. Ze werden beroofd van hun persoonlijke bezittingen. De daders zijn weggerend in de richting van de Noorderstraat.

Gouden tand

Volgens de politie gaat het om een licht- en donkergetinte jongen. De een is tussen de 19 en 23 jaar oud en de andere dief is volgens het signalement tussen de 23 en 30 jaar oud. De lichtgetinte jongen had een kleine moedervlek in het gezicht. De andere had een gouden tand. Bekijk hier het volledige signalement.

Mensen die iets hebben gezien of de daders herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.