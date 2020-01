Holocaustmonument onthuld in IJmuiden: "Dit raakt me"

Vandaag is het exact 75 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei reden om een kunstwerk te laten maken van 104.000 stenen en die te verdelen over 170 gemeenten in Nederland. Zo ook Velsen. "Iedere steen vertegenwoordigt een slachtoffer, gedeporteerd uit Nederland", vertelt de burgemeester van Velsen Frank Dales na de onthulling in IJmuiden.

Onschuldig

In Auschwitz werden door de Duiters tijdens de Tweede Wereldoorlog 1,1 miljoen mensen vermoord. "Deze mensen hadden helemaal niets gedaan. Maar ze zijn wel opgepakt en vaak ook vermoord. En als het zo eenvoudig is om mensen op te pakken en te vermoorden, omdat je ze als minder beschouwt; dat vind ik heel beangstigend", aldus de Velsense burgemeester.

Tekst gaat verder onder de video.