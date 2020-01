Oplossing 'huttengate' Jan Smit lijkt in de maak, kinderen op bezoek bij burgemeester

VOLENDAM - De boosheid van Jan Smit over de door de gemeente Edam-Volendam weggehaalde boomhut ebt na een onstuimige dag geleidelijk weg. Burgemeester Lieke Sievers heeft de dochter van Jan, Emma Smit, en haar klasgenoten uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentekantoor. "Er is een vredesakkoord in de maak."

Dat meldt Jan Smit op zijn Instagram-account. De Volendammer was vanochtend nog woedend toen hij erachter kwam dat zijn zelfgemaakte boomhut, die hij de dag ervoor samen met buurtbewoners voor de kinderen in elkaar heeft gezet, door de gemeente was weggehaald. "Ook nog toen de kinderen op school zaten", aldus Jan in een videobericht.

Op de foto die vanmiddag door Jan Smit is geplaatst is te zien dat de kinderen aan tafel zitten bij de burgemeester die ze allemaal een handje geeft. "De kinderen zijn naar het gemeentekantoor gefietst en zijn daar in alle hartelijkheid ontvangen", valt er te lezen. "Grote Klasse."

