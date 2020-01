Hoe Kobe Bryant vier jaar geleden basketbalharten in Hilversum veroverde

HILVERSUM - Het was echt een bliksembezoek, maar het was hem echt: de gisteren tragisch omgekomen Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant bracht vier jaar geleden een bezoek aan Hilversum. "Dat ik daar bij was en hem van dichtbij heb mogen meemaken, koester ik de rest van mijn leven", zegt ex-basketbalprof Henk Pieterse die er toen bij mocht zijn.

Pieterse gaat verder: "Toen ik bleef doorzeuren vertelden ze dat die NBA-ster Kobe Bryant zou zijn, maar dat moest ik echt voor mezelf houden. Het was voor mij een droom die uitkwam. Kobe Bryant is een icoon, de Johan Cruijff van het basketbal. De man die basketbal voorgoed heeft veranderd. Het is een absolute grootheid, op hem staat geen enkele maat."

Eén van de trainers was ex-basketbalprof Henk Pieterse, die de korte ontmoeting met Bryant nooit zal vergeten. "Ik weet nog dat ik kort van te voren werd gebeld. Ze vroegen me of ik tijd om naar Hilversum te komen om te basketballen. Ze vertelden me dat er iemand van de NBA zou komen. Zonder dat ik mijn agenda had gecheckt, zei ik meteen dat ik kon."

Pieterse kan zich het bliksembezoek van Kobe Bryant nog van seconde tot seconde herinneren. "Het was aan het eind van de dag, we hadden al de hele dag gebasketbald. Alle deelnemers werd gevraagd zich in een rij op te stellen. Opeens kwam hij daar door een deur, de basketballertjes stonden met hun rug naar hem toe. Er keek er eentje om en zag Kobe. Dat was gekkenhuis. Zijn aanwezigheid gaf ook een bepaalde 'vibe'. Ik ben zelf 2.11 meter lang, maar ik voelde me opeens ontzettend klein worden. Zo'n ster tegenover je. Dat doet iets met je."

De basketballers en Pieterse mochten Kobe vragen stellen, die hij met veel plezier beantwoordde. "Ik weet nog dat ik hem vroeg hoe hij het vond dat tegenstanders altijd 'tegen hem' waren. Hij antwoordde dat je pas tegen je op kijken, als ze je op die manier uitfluiten. Dat vond ik heel bijzonder om te horen."

Nerveus en verlegen

Het bezoek van Kobe Bryant aan Hilversum, zo dicht naast je held staan: het maakte Pieterse nerveus en verlegen. "Ik heb er bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag nog steeds spijt van dat ik hem niet heb gevraagd om even met ons mee te basketballen. Die kans had ik toen. Op een gegeven moment liep hij weg. Ik wilde hem nog naroepen, maar ik stond helemaal verstijfd en kon geen woord meer uitbrengen. Dat was de enige kans in m'n leven. Nu hij er niet meer is al helemaal. Ik heb er toen echt een week last van gehad."

Grootste ter wereld

Kobe Bryant was en is voor Henk Pieterse, nog meer na dat bewuste bezoek, de allergrootste aller tijden. "Hij was echt een icoon. Dat is bijna niet te omschrijven. Hij zal het ook altijd blijven. Ik kan niet bevatten dat hij er niet meer is. Toen ik gisteren werd geappt dat hij was omgekomen, kon ik het ook echt niet geloven. Ik dacht dat het fake news was, maar het bleek echt waar. Voor basketballers is het vandaag echt een zwarte dag."