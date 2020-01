Bewoners seniorenflat zijn krakkemikkige noodliftjes spuugzat: "Moet twaalf keer overstappen"

NIEUW-VENNEP - Bewoners van een seniorenflat aan de Kalslagerring in Nieuw-Vennep zijn er helemaal klaar mee. De lift in het complex is stuk en de traplift die als noodmaatregel is ingezet, werkt volgens een bewoner ook niet goed. "Ik woon op de bovenste verdieping en daarom moet ik twaalf keer overstappen."

"Met dit knopje zou ik naar boven moeten kunnen." Mevrouw Vogels zit op de traplift om zich naar een andere verdieping te verplaatsen. "Maar hij doet het niet."

De lift in de flat ondergaat momenteel een grote reparatie. Daarom heeft woningbouwvereniging Ymere een traplift geplaatst als noodmaatregel. Er zijn in totaal twaalf liftjes geplaatst. Bewoners kunnen zich van stoeltje naar stoeltje verplaatsen van de ene naar de andere etage.

"Ik woon op de bovenste verdieping en daarom moet ik 12 keer overstappen. Als ik naar beneden ga en als ik naar boven ga", vertelt mevrouw Boeder.

Gemiddeld 73 jaar

In de flat zitten 42 woningen, verdeeld over zes verdiepingen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 73 jaar. Volgens meneer de Koning is de traplift voor sommige bewoners geen optie. "Het merendeel van de bewoners heeft last van hartklachten, vaatziekten en klachten aan de longen, COPD. Er zijn zelfs twee dames die binnen moeten blijven, omdat ze zich niet kunnen verplaatsen."

Mevrouw Boeder doet er 20 minuten over om van boven naar beneden te komen. "Het is een keer gebeurd dat ik op het stoeltje ging zitten en hij ging niet goed. Dan moet ik de tas neerzetten op een tree en dan moet ik stap voor stap naar boven toe." Een andere bewoonster helpt haar naar beneden. "Ik snap niet waarom ze geen buitenlift geplaatst hebben, want dat is in het verleden ook een keer gebeurd."

Reactie Ymere

Woningbouwvereniging Ymere laat weten dat de traplift een tijdelijke noodvoorziening is en dat er ook tilhulp beschikbaar is voor de bewoners. De bewoners hebben een brief gekregen met daarin het nummer van deze hulp. Als er problemen zijn, kunnen ze deze persoon bellen. Een noodlift langs het gebouw was vanwege de kosten niet mogelijk. Ook laat de vereniging weten dat er aan een aantal bewoners is aangeboden om in een hotel te overnachten.

De lift is drie weken buiten gebruik. Zaterdag 8 februari kunnen de bewoners weer de normale lift gebruiken.