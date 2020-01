Den Helder Suns staan stil bij dood Kobe Bryant: "Hij leerde mij altijd te blijven knokken"

"Hij was mijn idool", vertelt Giannis Tsormpatzoglou, "Hij heeft met geleerd om -hoe moelijk de tijd ook is- nooit op te geven. Om altijd te blijven knokken. Als niemand in je gelooft met je in jezelf geloven als eerste, dan komt het altijd goed."

Ook voor Josh Williams, één van de Amerikanen in het Helderse team, kwam het nieuws hard aan. "Ik kreeg het binnen via social media. Eerst kon ik het niet geloven maar er kwamen steeds meer berichten dat het zo was. Heel verdrietig."

Wereldster

Kobe Bryant was niet voor niets een wereldster. De spelers uit Den Helder roemen vooral zijn werklust en zijn techniek: "Zijn 'drive' was ongelofelijk. Hij was één van de drie beste basketballers ooit. En hij heeft nog zoveel meer gedaan.", zegt Williams.

"Zijn skills waren echt van een ander niveau," vult Tsormpatzoglou aan, "zijn voetenwerk was te gek en zijn schot was puur. Ik ga hem echt missen", besluit hij.