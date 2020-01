Laffe inbraak bij kringloopwinkel Wieringerwerf: ''Ga werken voor je geld''

WIERINGERWERF - Veel zieliger dan dit wordt het niet. Inbrekers hebben afgelopen weekend ingebroken bij tweedehandswinkel Rataplan in Wieringerwerf, maar met weinig succes. "De buit is een paar tientjes en flinke schrik bij de medewerkers", aldus Maroeska Halfweeg van Rataplan Wieringerwerf.

De brandgeur hangt nog in het kantoor van Maroeska. Met de slijptol die normaal bij de fietsenmaker ligt hebben ze de kluis open gekregen. Een afgedankte koevoet uit de schappen van Rataplan werd gebruikt om allerlei kasten open te sleuren. Meer dan wat cash en gouden sieraden was er echter niet te vinden. "Ze hebben er heel veel werk aan gehad en het heeft ze niks opgeleverd."

Alles wijst erop dat de inbrekers niet echt voorbereid waren. Zo maakten ze ook tot tweemaal toe midden boven de winkel een gat in het dak. "Waarschijnlijk hebben ze dit niet aangedurfd, omdat de afstand tussen het dak en de grond te hoog is." Uiteindelijk lukte de inbraakpoging via een gat boven het magazijn.

