Verdachte piloten Martinair in Argentinië vrijgelaten

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM laat weten dat ook drie grondmedewerkers zijn vrijgelaten. Verder wil de maatschappij niet op de zaak ingaan, "in verband met het welzijn en de privacy van alle betrokken medewerkers". Het vrachttoestel, een Boeing 747 in KLM-kleuren en waarin de cocaïne werd aangetroffen, is nog niet vrijgegeven.

De Boeing zou 15 januari op het punt hebben gestaan om op te stijgen richting Quito in Ecuador, om daarna naar Schiphol door te gaan. Een dag eerder was de vlucht vanuit Amsterdam aangekomen, na een tussenstop in São Paulo, Brazilië. De lading drugs werd tijdens een douaneactie gevonden in het laadruim van het toestel, dat stond op vliegveld Ezeiza nabij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.