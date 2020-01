Begeleiders zagen 'geen aanwijzing' dat verwarde man in Wognum auto's wilde kapen

WOGNUM - Een 24-jarige verwarde man met een verstandelijke beperking probeerde dinsdag auto's te kapen in de omgeving van Wognum. Volgens zorgorganisatie WilgaerdenLeekerweideGroep waren er eerder die dag geen aanwijzigingen dat hij later dit gedrag zou vertonen. "Hij was niet agressief of boos. We hebben dit absoluut niet zien aankomen", vertelt woordvoerder Esther Luis van Leekerweide.

Hoewel de 24-jarige man uit Alkmaar slechts een paar uur bij WilgaerdenLeekerweideGroep in Wognum woonde, had het zorgteam naar eigen zeggen waarschijnlijk niet kunnen zien aankomen dat hij diezelfde middag zou proberen om auto's te kapen.

De man woonde - ondanks zijn verstandelijke beperking - volledig zelfstandig in Alkmaar, onder toeziend ook van een zorgorganisatie. Volgens de Leekerweidegroep heeft de man de laatste tijd zelf aangegeven dat het niet goed met hem ging, waardoor werd besloten dat de man afgelopen dinsdag mocht verhuizen naar de crisisopvang bij Leekerweide.

Geen agressief gedrag

Op dinsdag is de man verhuisd naar Leekerweide. "Toen hij aankwam toonde hij geen vreemd gedrag, enkel onrustig. Wij maakten ons toen geen zorgen en vonden niet dat er streng toezicht moest komen. Hij was niet agressief of boos, of iets in die trant", vertelt woordvoerder Esther Luis van Leekerweide.

"We zijn hier erg van geschrokken en hebben dit nog nooit meegemaakt vanuit de mensen die in onze crisisopvang wonen. Dit hadden we niet zien aankomen, kijkend naar zijn gedrag van eerder die dag. De zorgorganisatie in Alkmaar omschreef hem ook als vriendelijk en zachtaardig."

Elke situatie goed inschatten

"Ondanks dat iemand bij ons in de crisisopvang komt wonen, betekent dit niet dat we die persoon zomaar 'opsluiten'. Er is intensieve begeleiding, we komen elk uur langs. Maar soms moet je de mensen ook even ademruimte geven, met rust laten. Ze mogen gewoon naar buiten een luchtje scheppen", vertelt ze. Toen de man niet terug kwam, sloeg Leekerweide gelijk alarm bij de hulpdiensten