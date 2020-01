Hilversumse docenten en leerlingen maken fotostrips voor staking

Het Mozaïek is een basisschool met speciaal onderwijs. Kleine klassen met extra aandacht voor de kinderen. "De kinderen die hier op zitten hebben allemaal extra ondersteuningsbehoeften. Dat betekent dat je een omgeving nodig hebt die zorgt dat je tot leren komt. Die omgeving die zijn wij en daar hebben we mensen voor nodig die ontzettend goed voor de klas kunnen staan en die onze leerlingen begrijpen en daar op in kunnen spelen", legt directeur Birgitte Plasmans uit.

Ziekevervanging

En dat is in het geding, want de school merkt dat het moeilijk is om nieuwe leerkrachten aan te trekken. "In november is bijvoorbeeld een leerkracht gestopt en die kunnen we pas in februari vervangen. Dus die tussenliggende periode hebben we zelf opgevangen", aldus de directeur. "Dat betekent dat mensen extra zijn gaan werken en de persoon die we hebben voor ziektevervanging is standaard voor de klas gaan staan. En dat holt je organisatie op een gegeven moment uit en dat is niet bevordelijk voor de kwaliteit van onderwijs waar wij voor staan."