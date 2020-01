Bezorgd Sodexo-personeel voert actie voor KLM-hoofdkantoor: "Slapeloze nachten"

Tientallen medewerkers van Sodexo Altys hebben vanochtend voor de ingang van het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen actie gevoerd. Het personeel vreest op ontslagen te worden omdat KLM een deel van het werk, voortaan door andere bedrijven laat uitvoeren. De vakbonden willen dat KLM garandeert dat alle medewerkers verder kunnen bij de nieuwe bedrijven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het bedrijf Sodexo Altys verzorgt sinds 2007 de facilitaire diensten voor KLM. Sodexo is verantwoordelijk voor het technische beheer van KLM-gebouwen, zoals hangaars en kantoren, maar verwerken ook post, doen receptiewerk, maken schoon en regelen de uitgifte van uniformen van stewardessen en piloten. Voor 80 medewerkers, die gebouw- en terreinbeheer doen, is onduidelijk of zij na 1 april nog werk hebben.

Dat werk wordt overgenomen door een consortium van drie bedrijven, Croon Wolter & Dros, Engie en Strukton. Vakbonden FNV en CNV eisen van KLM dat zij ervoor zorgen dat alle 80 personeelsleden van Sodexo bij het consortium met hetzelfde werk aan de slag kunnen. KLM zegt haar voorkeur daarvoor te hebben uitgesproken, maar dat de nieuwe facilitaire bedrijven daar zelf over gaan. De bonden namen daar geen genoegen mee en voerden actie voor de deur van het hoofdkantoor in Amstelveen.