Vrouw raakt afgeleid door hond: auto belandt op z'n kop in de berm in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Op de N242 in Heerhugowaard heeft vanmiddag rond 12:30 uur een ongeluk plaatsgevonden. Daarbij kwam een automobiliste met haar auto ondersteboven in de berm terecht.

De bestuurster van de auto zou afgeleid zijn geraakt omdat haar hondje, een Jack Russell, uit zijn bench was geklommen. Daarop verloor ze de macht over het stuur en belandde haar voertuig ondersteboven in de berm van de weg.

Volgens getuigen is de bestuurster van de auto gewond geraakt bij het ongeluk, zij zou worden nagekeken in een ambulance. Het hondje maakt het goed.