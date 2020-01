Overvallers Hilversumse snackbar bedreigden personeel met messen

De twee mannen denderden zaterdagavond de snackbar binnen en dwongen een medewerker de kassa open te maken en geld te geven. Met een vooralsnog onbekende buit sloegen ze vervolgens weer op de vlucht.

Twee daders

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Volgens de politie zou het gaan om twee mannen. De een was rond de 20 jaar oud, ongeveer 1.75 meter lang, had een normaal postuur en droeg een lange grijze joggingbroek met een rode streep en een witte trui met capuchon. De andere dader was net zo oud, iets kleiner, had ook een normaal postuur en was geheel donker gekleed.

De politie hoopt dat buurtbewoners of andere omstanders iets hebben gezien van de overval en de mannen mogelijk herkennen.