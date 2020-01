Petitie tegen bomenkap in 't Gooi: in korte tijd meer dan 1400 handtekeningen

HILVERSUM - Op allerlei plekken in 't Gooi worden bomen gekapt. Door verschillende organisaties en met verschillende doeleinden, maar Margreeth de Landgraaf is het zat. "De bossen zijn onze levenslijn, dus ik zeg: kappen met kappen!"

"Bij het Tergooi ziekenhuis, bij Monnikenberg en bij Anna's Hoeve", somt Margreeth op. "Overal rond Hilversum wordt gekapt. Het gaat maar door en ik vraag me soms af: waar zijn we met z'n allen mee bezig in Nederland?" Tijd voor haar om in actie te komen. Haar petitie is in korte tijd ruim 1400 keer ondertekend. "Het doel is om de bomenkap een halt toe te roepen", vertelt ze. "Een bos geeft rust en ik wandel hier graag met mijn hond. We hebben al genoeg hei in 't Gooi, moet daar nog meer bijkomen?"

NH Nieuws

Bij de bomenkap in 't Gooi zijn diverse organisaties betrokken. Het Goois Natuurreservaat (GNR) is er één van. "Het kappen van bomen gaat ons zeer aan het hart, maar we doen het om de diversiteit in de natuur terug te brengen", vertelt directeur Karin Kos. "Die gaat namelijk hollend achteruit. In heel Nederland, maar zeker ook in 't Gooi." Het GNR wil daarom stukken natuur met elkaar verbinden, zodat dieren zich kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld door bij de natuurbrug Hoorneboeg 30 hectare aan bomen te kappen. "We maken het bos open en creeëren meer heide, zodat de zogeheten 'warmteminnende soorten' ook de oversteek kunnen maken", aldus Kos. "Het gaat dan om hagedissen, reptielen, amfibieën en insecten, waarvan sommige soorten met uisterven worden bedreigd."

Gekapte bomen in 't Gooi

Bomenkap in 't Gooi

Kale vlakte Maar Margreeth heeft sterke twijfels bij de kans op succes. "Kijk, op deze plek is twintig jaar geleden gekapt, en wat hebben we er voor terug gekregen? Niets! Ja, een kale vlakte waar de wind en regen vrij spel hebben." Ook de hoeveelheid mensen op de Gooise heides ziet ze als een probleem. "We noemen het tegenwoordig grappend de Kalverstraat. Welke dieren willen daar nou komen?" Op dit moment liggen de plannen van het GNR tijdelijk in de koelkast, in afwachting van landelijk beleid rond het herplanten van bomen. Margreeth hoopt met de petitie op meer duidelijkheid en op betere communicatie vanuit de natuurbeschermingsorganisaties. "Maar het liefst willen we de hele bomenkap stoppen, zowel in 't Gooi als in de rest van Nederland. Kappen met kappen dus!"