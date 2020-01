Hilversummer prijst oppas die zoontje in veiligheid bracht: "Had erger kunnen aflopen"

HILVERSUM - Opgelucht en vooral heel erg dankbaar dat het niet erger is afgelopen. Zo reageert Hilversummer Barry Houting na de brand in zijn appartement gisteravond, waarbij zijn zoontje en de oppas van het balkon moesten worden gered. "Ik moet er niet aan denken hoe het ook had kunnen aflopen", vertelt hij tegen NH Nieuws.

De vader en moeder van het gezin waren gisteren zelf niet thuis toen de brand in hun huis ontstond. De oppas stond te koken toen ze in een hoek van de kamer plots een raar geluid hoorde. "Dat geluid werd steeds harder. Toen ze omkeek zag ze de vlammen al", vertelt Barry. "Er is ergens kortsluiting ontstaan. Zelf denk ik dat de televisie of de spelcomputer de schuldige is, maar er ligt daar nog een hoopje andere kabels. Het kan van alles zijn geweest."

Het is vandaag nog goed te merken dat het gisteravond misging in het appartement van het Hilversumse gezin aan de Schoolstraat. Een penetrante brandlucht dringt je neus nog binnen en een paar flinke roetvlekken zijn stille getuigen van het vuur.

Het vuur werd gisteravond snel groter, zeker toen de vlammen in de gordijnen sloegen. De oppas twijfelde geen moment toen ze de vlammen zag. Ze greep het 5-jarige zoontje waar ze op paste en vluchtte het balkon op. Daar kon de brandweer ze even later met een lange ladder van af halen.

"Mijn vriendin belde me in paniek op dat er thuis brand was geweest. Ik ben razendsnel naar huis gereden. Toen ik thuis kwam stonden mijn zoontje en de oppas gelukkig al buiten."

Een dag later beseft Barry pas goed wat er gisteren precies is gebeurd. "Het is natuurlijk gissen wat er had kunnen gebeuren. Daar kan ik ook niks over zeggen. Maar het had heel anders af kunnen lopen. Ik ben de oppas ook heel dankbaar dat ze zo alert heeft gereageerd en meteen naar buiten is gegaan. En de brandweer heeft natuurlijk echt goed gehandeld. Die wil ik ook echt bedanken, daar heb ik gisteren niet zoveel tijd voor gehad. De politie heb ik gisteren wel uitvoerig bedankt. Ze hebben echt goed werk geleverd."

Ongedeerd

De oppas en het zoontje maken het een dag later goed. "De oppas was natuurlijk wel geschrokken, maar het gaat nu goed met haar. Mijn zoontje was gisteravond alweer bijna vergeten wat er gebeurd was. Ze zijn allebei ongedeerd. Dat is het belangrijkste."