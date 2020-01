Verdachte van dodelijke schietpartij in Haarlem zit nog vast

HAARLEM - De 21-jarige Haarlemse verdachte van het neerschieten van een man uit Beverwijk zit nog vast. Hij is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden. De Beverwijker overleed de volgende dag aan de verwondingen die hij opliep bij de schietpartij diezelfde avond aan de Gedempte Voldersgracht in Haarlem.