De Peiling: 'Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onaanvaardbaar'

In de ggz wachten nu 90.000 mensen op psychische hulp. Het manifest Lijm de Zorg dat vorige week geïntroduceerd werd door hulpverleners en patiënten heeft al meer dan 50.000 handtekeningen opgeleverd. Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Wat vind jij daarvan?

Debat over wachtlijsten Om de Tweede Kamer een debat te laten voeren over de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn 40.000 handtekeningen nodig. De initiatiefnemers blijven voorlopig handtekeningen verzamelen en hopen dat het er 90.000 worden; net zo veel als mensen op de wachtlijst. Een van de initiatiefnemers, Charlotte Bouwman, zit al sinds maandagochtend voor het ministerie. Ze staat bij elkaar al ruim 800 dagen op de wachtlijst voor de juiste hulp

Lijm de Zorg

"Ik zie crisisdiensten bezwijken onder de grote werkdruk in de ggz", zegt Louis de Mast tegen Nu.nl. Hij werkt als woonbegeleider van mensen met autisme en is mede opsteller van het manifest Lijm de Zorg. Bekende psychiaters Jim van Os en Damiaan Denys steunen het manifest. Ook de Nederlandse Politiebond en het JeugdWelzijnsBeraad hebben zich ook als bondgenoot aangesloten. Het manifest ondertekenen kan hier.

Stille ramp

Volgens De opstellers van het manifest is een stille ramp gaande in de ggz en jeugdzorg. Een grote groep kwetsbare mensen met psychische problemen die tussen wal en schip vallen. 'Niemand pakt de verantwoordelijkheid. Iedereen verwijst naar elkaar.'

Eisen

De opstellers van het manifest Lijm de Zorg hebben een aantal eisen:

Ze willen dat het Ministerie van Volksgezondheid een helpdesk opent voor mensen die compleet zijn vastgelopen in het systeem. Ook moeten er landelijke specialistische behandelcentra worden opgericht voor mensen met complexe problemen, zoals traumaproblematiek en eetstoornissen. En iemand die acute hulp nodig heeft, moet altijd opgenomen kunnen worden."

Wat vind jij?

Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg. Ben of ken jij iemand die daar mee te maken heeft gehad. Wat moet er gebeuren om die lange wachtlijsten in de ggz aan te pakken? We horen graag van je!